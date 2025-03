Krankheit oder Einsamkeit

Die Medizinethikerin Alena Buyx (picture alliance / dts-Agentur / -)

Buyx bezeichnete Einsamkeit als "Geißel der Menschheit" und als wenig erfassten Krankheitsfaktor. Die moderne Welt fördere Einsamkeit: "Kneipen sterben, die Bindungskraft der Kirchen lässt nach, wir hängen lieber vor Netflix, als gemeinsam ins Kino zu gehen." Jeder müsse Verantwortung übernehmen, um dagegen anzugehen, meinte Buyx. Sie forderte die Menschen auf, sich aktiv um soziale Beziehungen zu kümmern, und verwies auf Sportvereine für Jugendliche sowie auf Nachbarn.

Patientenverfügungen abschließen

Mit Blick auf die Alterung der Gesellschaft appellierte die Medizinethikerin an die Menschen, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen für den Fall schwerer Krankheiten zu erstellen. Ärzte sollten die Wünsche ihrer Patienten kennen. Buyx warb dafür, im Freundes- und Bekanntenkreis offener darüber zu sprechen, was in einer Patientenverfügung stehen solle.

