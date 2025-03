Meeresbodenbehörde diskutiert Regeln für Tiefseebergbau

Manganknollen auf dem Meeresboden vor Kiel (picture alliance / ROV-Team, GEOMAR-Helmholtz-Z.)

Anlass der zweiwöchigen Konferenz in Jamaika ist, dass ein kanadischer Konzern Ende Juni den ersten Antrag für kommerziellen Tiefseebergbau stellen will. Umweltorganisationen und zahlreiche Länder - darunter Deutschland - sehen durch den Bergbau in der wenig erforschten Tiefsee einen sensiblen Lebensraum gefährdet. Sie fordern, den Tiefseebergbau vorerst gar nicht zu erlauben. Es geht dabei unter anderem um den Abbau sogenannter Manganknollen. Sie enthalten Rohstoffe wie Mangan, Kobalt, Kupfer und Nickel, die zur Herstellung von Batterien etwa für Elektroautos verwendet werden.

