2,5 Millionen Besucher

Lady Gaga ist vor geschätzt 2,1 Millionen Menschen an der Copacabana in Rio de Janeiro aufgetreten. (AFP / MAURO PIMENTEL)

Die Show am 3. Mai in Rio de Janeiro übertraf den bisherigen Rekord von Madonna, die 2024 am selben Ort rund 1,6 Millionen Zuschauer angezogen hatte. Lady Gagas rund zweistündiges Konzert war Teil der Reihe "Alle Welt in Rio", mit der die Stadtverwaltung internationale Stars in die brasilianische Küstenmetropole holt. Laut Veranstaltern soll das Event die lokale Wirtschaft mit umgerechnet rund 94 Millionen Euro angekurbelt haben.

Es war Gagas erster Auftritt in Brasilien seit 13 Jahren – und zugleich als der größte ihrer Karriere angekündigt worden. Die legendäre Copacabana wurde dabei in "Gagacabana" verwandelt, wie es auf der offiziellen Website des Guinness-Buchs hieß.

Das Konzert mit dem größten Publikum überhaupt bleibt allerdings ein anderes: Rod Stewart trat am selben Ort in der Silvesternacht 1994/95 auf - damals sollen sich mindestens 3,5 Millionen Menschen versammelt haben. Allerdings schließt diese Zahl laut Guinness-Buch wohl auch diejenigen ein, die ausschließlich wegen des traditionellen Feuerwerks um Mitternacht gekommen waren.

