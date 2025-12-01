Hochwasser und Erdrutsche

Fast 500 Menschen starben offiziellen Angaben zufolge in Indonesien, wo vor allem die Insel Sumatra betroffen war. Mehr als 300 Menschen kamen in Sri Lanka ums Leben, fast 200 in Thailand, wie die Behörden mitteilten. Hunderte weitere Menschen werden vermisst. Präsident Subianto sicherte den Überlebenden Hilfe zu. In den drei Ländern sind insgesamt mehr als vier Millionen Menschen betroffen.
Zwischen Malaysia und Sumatra hatte sich ein Tropensturm gebildet, der eine Woche lang schwere Regenfälle mit sich brachte.
Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.