Kalifornien

Das Feuer habe sich auf über 50.000 Hektar ausgebreitet, erklärte die kalifornische Brandschutzbehörde. Mehrere tausend Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Der Waldbrand war am Mittwochabend ausgebrochen. Laut der Behörde wurde ein Verdächtiger festgenommen. Zuvor hatte es geheißen, ein Mann habe ein brennendes Auto in eine Schlucht geschoben. Von dort habe sich das Feuer ausgebreitet.

In Kanada wurde die bei Touristen beliebte Stadt Jasper durch einen Waldbrand zum Teil zerstört. Rund 25.000 Einwohner und Besucher mussten das Gebiet verlassen.

