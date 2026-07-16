Mehr als 100 Demokraten stimmen gegen US-Militärhilfen im US-Repräsentantenhaus. (picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher)

Der Antrag fand angesichts der republikanischen Mehrheit in der Kammer wie erwartet keine Mehrheit. Die Abstimmung hat Beobachtern zufolge aber eine große symbolische Bedeutung. So gibt es mit Blick auf den Umgang mit Israel wachsende Spannungen innerhalb der Demokratischen Partei. Während die Parteiführung die Militärhilfe für Israel weiterhin unterstützt, fordern viele Abgeordnete vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges einen Kurswechsel.

Das Thema hat auch Bedeutung für die Zwischenwahlen im November - den sogenannten Midterms. Bei Vorwahlen der Demokraten setzten sich zuletzt betont israelkritische Kandidaten durch. Umfragen zufolge ist die Unterstützung für Israel in den Vereinigten Staaten auf einen historischen Tiefstand gesunken.

Israel erhält jährlich ​etwa 3,8 Milliarden Dollar an US-Militärhilfe.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.