Im südlichen Thailand, in Malaysia und auf der indonesischen Insel Sumatra wurden Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Viele Gebiete konnten noch nicht von den Rettungskräften erreicht werden. Vielerorts fiel der Strom aus und Straßen wurden zerstört.
Am Wochenende werden neue Stürme und Regenfälle erwartet. In Südostasien gewinnen Unwetter in der Regenzeit zunehmend an Stärke. Ein Grund dafür ist, dass sich durch den Klimawandel schneller Tropenstürme über dem Meer bilden.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.