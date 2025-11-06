Taifun "Kalmaegi"

127 Menschen würden noch vermisst, teilte der Zivilschutz mit. Die meisten Opfer wurden demnach in der zentralen Provinz Cebu verzeichnet, wo es heftige Überschwemmungen gegeben hatte. Insgesamt waren 24 Provinzen auf mehreren Inselgruppen von dem Sturm betroffen.
Der Taifun war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern pro Stunde über die Philippinen gezogen. Meteorologen zufolge nähert sich bereits der nächste tropische Wirbelsturm. Er könnte am Freitag oder Samstag auf Land treffen.
