Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Nach Angaben der Behörden wurden die Einwohner eines Dorfes in der Provinz Süd-Kivu am Tanganjikasee in der Nacht zum Freitag von den Wassermassen überrascht. Es gebe mindestens 104 Tote und erhebliche Sachschäden.

In der Region war der Fluss Kasaba nach heftigen Regenfällen über die Ufer getreten. Die Wassermassen hatten Steine, Bäume und Schlamm mitgerissen und schließlich auch Häuser am Ufer des Sees.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.