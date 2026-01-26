Angaben von Menschenrechtlern

Die Nichtregierungsorganisation "Foro Penal" erklärte auf X, die Häftlinge seien landesweit aus mehreren Gefängnissen freigekommen. Die Zahl könne noch steigen.
Das venezolanische Regime hat nach der Entführung von Staatschef Maduro durch das US-Militär Anfang des Monats bereits mehrfach Oppositionsvertreter aus der Haft entlassen. Dies wird von Beobachtern als Zugeständnis der Übergangspräsidentin Rodríguez - Maduros früherer Stellvertreterin - an US-Präsident Trump gewertet. Dieser hatte mit einem weiteren Militäreinsatz gegen Venezuela gedroht.
Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.