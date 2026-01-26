Angaben von Menschenrechtlern
Mehr als 100 weitere politische Gefangene in Venezuela freigekommen

In Venezuela sind nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als 100 weitere politische Gefangene freigelassen worden.

    Das Foto zeigt ein Apartmentgebäude im venezolanischen La Guaira, das bei dem US-Angriff auf Venezuela zerstört wurde.
    Entführung von Staatschef Maduro (dpa / Javier Campos)
    Die Nichtregierungsorganisation "Foro Penal" erklärte auf X, die Häftlinge seien landesweit aus mehreren Gefängnissen freigekommen. Die Zahl könne noch steigen.
    Das venezolanische Regime hat nach der Entführung von Staatschef Maduro durch das US-Militär Anfang des Monats bereits mehrfach Oppositionsvertreter aus der Haft entlassen. Dies wird von Beobachtern als Zugeständnis der Übergangspräsidentin Rodríguez - Maduros früherer Stellvertreterin - an US-Präsident Trump gewertet. Dieser hatte mit einem weiteren Militäreinsatz gegen Venezuela gedroht.
