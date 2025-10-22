Petition
Mehr als 120.000 Unterschriften gegen Merz' "Stadtbild"-Äußerungen

Mehr als 120.000 Menschen haben eine Petition unterzeichnet, die sich gegen die "Stadtbild"-Äußerungen von Bundeskanzler Merz richtet. Die Gruppierung "Radikale Töchter" wendet sich darin gegen Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Die Unterschriftensammlung hatte gestern begonnen.

    Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler, aufgenommen bei einem Pressestatement vor der Kabinettsklausur in der Villa Borsig in Berlin, 30.09.2025.
    Gibt es ein Problem im Stadtbild? Eine Aussage von Friedrich Merz zur Migration hat Empörung hervorgerufen. Der Bundeskanzler erhält aber auch Unterstützung. (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)
    Die Gruppierung wirft Merz vor, mit seinen Worten Menschen mit Migrationsgeschichte zum Feindbild gemacht zu haben. Merz hatte von einem "Problem im Stadtbild" gesprochen, dem Innenminister Dobrindt mit einer wachsenden Zahl von Abschiebungen entgegenwirken werde. Auf die Nachfrage, was und wen er genau mit "Problem" gemeint habe, forderte der Bundeskanzler dazu auf, Töchter zu fragen, die darauf eine eindeutige Antwort wüssten. Er habe von seinen Äußerungen nichts zurückzunehmen, reagierte Merz auf wachsende Kritik.

