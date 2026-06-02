Starker Anstieg

Mehr als 13.000 Menschen wandten sich nach Angaben der Antidiskriminierungsbeauftragten Ataman im vergangenen Jahr an die Beratung, weil sie sich wegen Hautfarbe, Religion, Alter oder Geschlecht benachteiligt fühlten. Das waren 15 Prozent mehr als im Jahr davor. Mit 43 Prozent waren Anfragen wegen rassistischer Diskriminierung am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche oder im Gesundheitswesen am häufigsten.
Rassistische Einstellungen verfestigten sich, erklärte Ataman. Das schade nicht nur den betroffenen Menschen selbst, sondern auch der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.