Unter den Opfern sei auch ein Priester, teilte Gouverneur Melikow in einer Videobotschaft mit. Gestern hatten Terroristen nach Behördenangaben in der Stadt Derbent das Feuer auf eine orthodoxe Kirche und eine Synagoge eröffnet. Dabei gerieten die beiden Gotteshäuser laut Staatsmedien in Brand. Gleichzeitig kam es zu einer bewaffneten Attacke auf eine weitere Kirche und einen Polizeiposten in der Gebietshauptstadt Machatschkala.

Der Anti-Terror-Einsatz der Polizei ist nach offiziellen Angaben inzwischen beendet. Laut dem Gouverneur wurden sechs Angreifer getötet. Andere russische Stellen sprechen dagegen von fünf getöteten Terroristen. Ob es noch weitere Attentäter gab, ist unklar.

Die islamisch geprägte Region Dagestan liegt an der Grenze zu Georgien und Aserbaidschan. Für frühere Vorfälle in der Region haben die russischen Behörden militante muslimische Gruppen verantwortlich gemacht.

