Südostasien

Mehr als 150 Tote bei Erdbeben in Myanmar und Thailand

Durch das Erdbeben in Südostasien sind in Myanmar und Thailand mindestens 150 Menschen ums Leben gekommen. In Myanmar stürzten vielerorts Gebäude und Brücken ein. Die Militärjunta bat um internationale Hilfe. Die Weltgesundheitsorganisation teilte mit, sie bereite rasche Hilfe vor.