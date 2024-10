Aufräumarbeiten nach dem Hurrikan "Helene" in North Carolina (IMAGO / NurPhoto / Bryan Olin Dozier)

Die meisten gab es in North und South Carolina sowie in Georgia. Rettungskräfte suchen noch immer nach Vermissten. "Helene" war am Donnerstagabend an der Golfküste von Florida auf Land getroffen und weiter in Richtung Norden über die Apalachen gezogen. Mehr als eine Million Menschen sind weiter ohne Strom. Viele Straßen sind gesperrt. Einige Gebiete sind so unzugänglich, dass Hilfsgüter nur auf dem Luftweg dorthin gelangen können.

