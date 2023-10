Die erste bundesweite Auswertung zu Sexualdelikten an Kindern und Jugendlichen weist erschreckende Zahlen auf. (picture alliance / Frank May)

In fast jedem siebten Fall seien die Opfer sogar jünger als sechs Jahre gewesen, teilte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. In mehr als der Hälfte der Fälle kannten sich Opfer und Tatverdächtige, weil sie beispielsweise miteinander verwandt sind oder in irgendeiner Art befreundet waren. Bei Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 wurden rund 1.200 Opfer sexueller Gewalt gezählt.

Die Daten sind Teil einer bundesweiten Auswertung zu Sexualdelikten an Kindern und Jugendlichen, der heute zum ersten Mal veröffentlicht wurde und künftig jährlich erscheinen soll. Bundesinnenministerin Faeser sagte, das Lagebild zeige deutlich das entsetzliche Ausmaß von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Es müssten alle Mittel des Rechtsstaats genutzt und optimiert werden, um junge Menschen besser zu schützen.

