Sie seien alle freiwillig gegangen, teilte der türkische Innenminister Yerlikaya mit. Viele Syrer in der Türkei klagen über Diskriminierung und Ausgrenzung. Ihre Anwesenheit hatte in den vergangenen Jahren zu Spannungen im Land geführt. Teilweise kam es zu rassistisch motivierten Übergriffen . In der Türkei leben die meisten syrischen Flüchtlinge. Ankara gibt ihre Zahl mit aktuell 2,8 Millionen an.