Bei israelischen Angriffen im Zentrum der Hauptstadt Beirut sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. (Bilal Hussein / AP / dpa / Bilal Hussein)

Wie die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtet, wurden zwei Häuser in dicht besiedelten Wohngebieten in Beirut getroffen. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht. Medienberichten zufolge galten die Angriffe einem hochrangigen Hisbollah-Mitglied.

Kritik an Beschuss von Unifil-Mission

Nach dem israelischen Beschuss von Stützpunkten der Beobachtermission Unifil im Süden des Libanons äußerte sich der Chef der UNO-Friedensmissionen, Lacroix, besorgt. Er sagte vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York, die Blauhelm-Truppe sei zunehmend gefährdet. Nach Unifil-Angaben beschoss ein israelischer Panzer das Hauptquartier der Truppe. Dabei wurden zwei Blauhelm-Soldaten aus Indonesien verletzt. Das israelische Militär erklärte, in der Gegend Operationen gegen die militant-islamistische Hisbollah durchgeführt zu haben. Man habe die UNO-Soldaten deshalb angewiesen, in geschützten Räumen zu bleiben.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach von einem unzulässigen Akt Israels, für den es keine Rechtfertigung gebe. Kritik kam unter anderem auch von Italien, Spanien und Frankreich. Der italienische Verteidigungsminister Crosetto erklärte, dass auf Stützpunkte der Unifil gefeuert werde, sei "völlig inakzeptabel" und ein offensichtlicher Verstoß gegen internationales Recht.

Auch das französische Außenministerium rief Israel zu einer Stellungnahme auf. Das spanische Außenministerium forderte eine Sicherheitsgarantie für die Blaumhelm-Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.