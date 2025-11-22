Mehrere Tote bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Omar Ashtawy)

Das Militär gab an, zuvor hätten bewaffnete Kämpfer Soldaten attackiert. Der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz im Gazastreifen sprach von fünf israelischen Luftangriffen. Mehr als 20 Menschen seien getötet worden. Unter anderem sei ein Fahrzeug in Gaza-Stadt getroffen worden. Der saudische Fernsehsender Al-Hadath berichtete, bei diesem Angriff seien ein Kommandeur des militärischen Hamas-Arms, der Kassam-Brigaden, sowie dessen Sohn getötet worden.

Seit Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas am 10. Oktober ist es immer wieder zu gewaltsamen Vorfällen gekommen.

