Welthandel

Sie werfen Trump vor, erneut seine Befugnisse zu überschreiten. Der Präsident beruft sich auf ein Handelsgesetz von 1974. Die Kläger argumentieren, diese Regelung sei nur für eng begrenzte Fälle gedacht und nicht für pauschale Importzölle.
Der Oberste Gerichtshof hatte die ursprünglich von Trump unter Berufung auf andere Rechtsbestimmungen verhängten Zölle größtenteils für unzulässig erklärt. Als Reaktion ordnete der Präsident auf Basis des Gesetzes von 1974 neue Zölle über 15 Prozent auf Waren aus fast allen Staaten an.
Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.