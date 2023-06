Die Droge Crystal Meth gilt als äußerst gefährlich. (imago / Michael Westermann)

Dabei seien knapp 42 Kilogramm Methamphetamin beschlagnahmt worden, heißt es im aktuellen Jahresbericht der tschechischen Polizei zur Suchtkriminalität. Das war den Angaben zufolge deutlich mehr als noch 2021, aber erheblich weniger als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Die Großproduktion von Crystal für den deutschen Markt hat sich laut Bericht in andere EU-Staaten wie die Niederlande verlagert. Dies sei eine Folge des verschärften Kampfs gegen die Droge in Tschechien, hieß es.

Crystal Meth gilt als besonders gefährlich, weil der Konsum sehr schnell zu Abhängigkeit und körperlichem Verfall führen kann.

26.06.2023