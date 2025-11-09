Wartende Fluggäste am Airport Burbank in den USA. Der Tower des Flughafens stand zeitweise ohne Fluglotsen da. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Gene Blevins)

Der Flugverkehr wird an den 40 wichtigsten Flughäfen des Landes seit Freitag eingeschränkt, weil wegen der ausbleibenden Bezahlung nur noch wenige Flutlotsen zur Arbeit kommen. In den kommenden Tagen soll er weiter reduziert werden. US-Verkehrsminister Duffy warnte vor einem landesweiten Chaos, falls sich Republikaner und Demokraten nicht bis zu Thanksgiving Ende des Monats auf einen Haushalt einigen können. Thanksgiving ist das wichtigste Familienfest in den USA mit einem sehr hohen Reiseaufkommen.

