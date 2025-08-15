Im Norden Pakistans und dem pakistanisch verwalteten Teil von Kaschmir starben nach Angaben der Behörden mehr als 160 Menschen. Beim Absturz eines Rettungshubschraubers kamen fünf Menschen ums Leben. Im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs stieg die Zahl der Toten auf mindestens 65.
Das schlechte Wetter und die Abgeschiedenheit des Katastrophengebiets erschweren die Rettungsarbeiten. Einheiten des Militärs helfen dabei und suchen nach etlichen Vermissten. In der Monsunzeit, die von Juni bis September geht, kommen solche Sturzfluten in der Himalaya-Region öfter vor.
Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.