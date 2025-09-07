Das sind knapp 40 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf das Innenministerium meldet. Insgesamt beantragten von Juni 2024 bis Juni dieses Jahres 111.000 Menschen Asyl in Großbritannien - so viele wie noch nie.
Innenministerin Mahmood nannte die Zahlen inakzeptabel und kündigte weitere Maßnahmen der Regierung an. Medienberichten zufolge umfassen die Pläne unter anderem die verstärkte Unterbringung von Asylbewerbern in Kasernen statt in Hotels.
Die Labour-Regierung von Premierminister Starmer steht wegen der Migrationspolitik unter Druck. In Umfragen liegt die Partei "Reform-UK" des rechtspopulistischen Politikers Farage derzeit mit großem Abstand vorne.
