Vorläufige Zahl

Mehr als 30 Grad: Höchst-Werte für Anfang April

30,1 Grad wurden am gestrigen Samstag in Ohlsbach im Rheintal in Baden-Württemberg gemessen. Das ist, zumindest nach den vorläufigen Zahlen, die höchste Temperatur, die seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen in den ersten zehn Tagen des Aprils gemessen wurde. Der bisherige Höchstwert lag bei 27,7 Grad.