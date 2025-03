Mehr als 30 Länder wollen in Paris über eine Friedenstruppe für die Ukraine beraten (Archivbild). (Jez Timms/Unsplash.com)

Ein französischer Militärbeamter sagte der Nachrichtenagentur AP, die von Frankreich und Großbritannien ins Auge gefasste Truppe solle eine weitere russische Großoffensive nach einem Waffenstillstand verhindern. Ein erster Entwurf werde morgen vorgestellt. Danach sollten die Teilnehmer erklären, wie sie sich beteiligen könnten. Für die Gespräche zugesagt hätten unter anderem 29 der 32 NATO-Staaten, sowie Österreich, Australien, Japan und Südkorea.

Frankreich und Großbritannien haben sich schon bereit erklärt, nach einem Waffenstillstand Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden. Sie verlangen aber auch die Unterstützung der USA. Die US-Regierung zeigt sich bisher zurückhaltend und ist nicht in Paris vertreten. Russland lehnt eine Beteiligung europäischer Staaten an einer Ukraine-Friedenstruppe ab.

