Krieg im Nahen Osten

Das berichten die Nachrichtenagentur AP und die israelische Nachrichtenseite Ynet, die sich auf Beamte am ägyptischen Grenzübergang Rafah berufen. Demnach erreichten gestern insgesamt 33 Lastwagen den Gazastreifen. Es war der bislang umfangreichste Konvoi seit dem Kriegsbeginn durch den Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel. Hilfsorganisationen beklagen, dass die Lieferungen dennoch nicht ausreichen, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu versorgen. Laut den Vereinten Nationen wären dafür täglich mindestens 100 Lastwagen nötig.

Gestern plünderten tausende Menschen im Gazastreifen mehrere Lagerhäuser der Vereinten Nationen. Israel kündigte inzwischen an, in den kommenden Tagen deutlich mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu ermöglichen.

