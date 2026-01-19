Unwetterkatastrophe
Mehr als 300.000 Menschen in Mosambik evakuiert

Nach wochenlangen Regenfällen in Mosambik haben sich mehr als 300.000 Menschen vor dem Hochwasser in Sicherheit gebracht.

    Anwohner werden mit einem Militärlastwagen durch das Hochwasser gebracht, das eine Straße überschwemmt hat.
    Mosambik hat wochenlange heftige Regenfälle erlebt. (AFP / AMILTON NEVES)
    Nach Angaben der Behören sind rund 40 Prozent einer Provinz im Süden des Landes überschwemmt. Dort stehen Häuser und andere Gebäude fast vollständig unter Wasser. Die betroffenen Menschen würden in Kirchen und Schulen untergebracht. Der mosambikanische Präsident Chapo sagte seine Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos wegen der Katastrophe ab.
    Die wochenlangen heftigen Regenfälle haben in Mosambik, Südafrika und Simbabwe mehr als 100 Menschen das Leben gekostet. In Südafrika wurde schon gestern der nationale Notstand ausgerufen.
