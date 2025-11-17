Odessa
Mehr als 36.000 Haushalte nach russischem Angriff ohne Strom

Ein russischer Angriff auf die südukrainische Region Odessa hat Teile der Energieversorgung beschädigt.

    Das Foto zeigt Löscharbeiten nach einem russischen Drohnenangriff in der Region Odessa im Oktober 2025.
    Erneut russische Angriffe auf Region Odessa (IMAGO / Ukrinform / Nina Liashonok)
    Die Behörden sprachen von mehreren Bränden. Auch Schiffe und Kaianlagen seien betroffen. In dem Gebiet seien mehr als als 36-tausend Haushalte ohne Strom. Im Gebiet Charkiw waren zuvor drei Menschen bei einem Angriff getötet worden. Mindestens zehn Personen wurden verletzt.
    Von russischer Seite hieß es, Flugabwehreinheiten hätten in der vergangenen Nacht 36 ukrainische Drohnen zerstört.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute zu Gast in Paris. Dort will er ein Abkommen über die Lieferung von Luftabwehrsystemen, Kampfflugzeugen und Raketen besiegeln.
    Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.