Die Behörden sprachen von mehreren Bränden. Auch Schiffe und Kaianlagen seien betroffen. In dem Gebiet seien mehr als als 36-tausend Haushalte ohne Strom. Im Gebiet Charkiw waren zuvor drei Menschen bei einem Angriff getötet worden. Mindestens zehn Personen wurden verletzt.
Von russischer Seite hieß es, Flugabwehreinheiten hätten in der vergangenen Nacht 36 ukrainische Drohnen zerstört.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute zu Gast in Paris. Dort will er ein Abkommen über die Lieferung von Luftabwehrsystemen, Kampfflugzeugen und Raketen besiegeln.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.