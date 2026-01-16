Dies berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf die Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. Demnach verfügten zum Stichtag 31. Dezember 2024 fast 3.000 Rechtsextremisten legal über waffenscheinpflichtige Waffen. Fast 1.000 davon befänden sich im Besitz von sogenannten "Reichsbürgern". Die Angaben gehen auf das Bundesamt für Verfassungsschutz zurück.
Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Emmerich, nannte die Zahlen einen Skandal. Verfassungsfeinde müssten konsequent entwaffnet werden.
Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.