Dies teilte die Polizei in der indischen Stadt Hyderabad mit, aus der die meisten Opfer kamen. Offizielle Angaben aus Saudi-Arabien liegen noch nicht vor.
Der Bus war demnach auf dem Weg von Mekka nach Medina auf einer Schnellstraße mit einem Tanklaster kollidiert.
Medina ist eine wichtige Pilgerstätte für Muslime weltweit.
