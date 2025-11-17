Saudi-Arabien
Mehr als 40 Tote bei Busunglück in Medina

In Saudi-Arabien sind bei einem Busunglück über 40 Pilger aus Indien ums Leben gekommen.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Dies teilte die Polizei in der indischen Stadt Hyderabad mit, aus der die meisten Opfer kamen. Offizielle Angaben aus Saudi-Arabien liegen noch nicht vor.
    Der Bus war demnach auf dem Weg von Mekka nach Medina auf einer Schnellstraße mit einem Tanklaster kollidiert.
    Medina ist eine wichtige Pilgerstätte für Muslime weltweit.
    Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.