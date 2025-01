UNO-Angaben

Brennende Häuser nach dem Angriff der Armee. (The Arakan Army via A / dpa)

Die Attacke ereignete sich demnach bereits am Mitttwoch im Bundesstaat Rakhine. Dort habe die myanmarische Junta ein Dorf angreifen lassen. Rund 500 Häuser und Hütten seien zerstört worden. Über die Gründe für die Attacke ist noch nichts bekannt.

Myanmar befindet sich in einem Bürgerkrieg, seit das Militär im Jahr 2021 die gewählte Regierung der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi stürzte. Massenproteste gegen den Putsch entwickelten sich zu einer bewaffneten Rebellion an mehreren Fronten. Die UNO rief in einer Erklärung alle Konfliktparteien auf, ihre Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht einzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.