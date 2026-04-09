Einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge hat das Bundesland Niedersachsen im Verhältnis zur Einwohnerzahl mit 89 Clubs die meisten Genehmigungen erteilt. Dahinter folgen Hamburg und Brandenburg. Die wenigsten Vereine gibt es in Bayern. Hier beantragten neun Zusammenschlüsse bei den Behörden die Anbauerlaubnis.
Seit dem Frühjahr 2024 ist der Konsum sowie in begrenzter Menge Besitz und Anbau von Cannabis für Erwachsene erlaubt. Unter anderem dürfen als Vereine organisierte Clubs mit bis zu 500 Mitgliedern mit behördlicher Erlaubnis Cannabis-Pflanzen anbauen. Dabei müssen die Anbauvereinigungen gesetzliche Voraussetzungen erfüllen.
Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.