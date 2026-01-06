Scherben nach Luftangriffen in Sanaa im Jemen (picture alliance/Xinhua News Agency/Mohammed Mohammed)

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Flughafens der Insel Sokotra. Sie würden zunächst in die Hafenstadt Aden ausgeflogen und dann nach Dschidda in Saudi-Arabien. Bei den Touristen handelt es sich demnach um mindestens 60 Russen sowie unter anderem um Franzosen, Briten und US-Bürger.

Sokotra ist von dem Konflikt auf dem Festland weitgehend verschont worden. Die Insel verfügt über eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Sie gilt als beliebt bei Abenteuer-Reisenden und sogenannten Influencern. Viele stammen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

