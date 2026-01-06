Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Flughafens der Insel Sokotra. Sie würden zunächst in die Hafenstadt Aden ausgeflogen und dann nach Dschidda in Saudi-Arabien. Bei den Touristen handelt es sich demnach um mindestens 60 Russen sowie unter anderem um Franzosen, Briten und US-Bürger.
Sokotra ist von dem Konflikt auf dem Festland weitgehend verschont worden. Die Insel verfügt über eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Sie gilt als beliebt bei Abenteuer-Reisenden und sogenannten Influencern. Viele stammen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.