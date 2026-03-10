Elon Musk beim Weltwirtschaftsforum in Davos - der Unternehmer hat binnen eines Jahres sein Vermögen mehr als verdoppelt. (picture alliance / Anadolu / Harun Ozalp)

Das geht aus einer neuen Auflistung des US-Magazins Forbes hervor, die mit 3.428 Milliardären so viele umfasst wie nie zuvor. Als Grund für den starken Anstieg nennt das Magazin Wertsteigerungen im Bereich Künstliche Intelligenz.

An der Spitze der Liste steht zum zweiten Mal in Folge der Tesla-Gründer Musk. Sein Vermögen hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt, auf umgerechnet rund 725 Milliarden Euro. Dahinter kommen die Gründer von Google, Page und Brin, sowie die Chefs von Amazon, Bezos, und Meta, Zuckerberg.

Der reichste Deutsche laut Forbes ist der Gründer der Einzelhändler Lidl und Kaufland, Schwarz, mit knapp 58 Milliarden Euro. Er ist von Rang 37 im vergangenen Jahr zu Platz 29 aufgestiegen.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.