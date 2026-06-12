Drei Wochen nach Start

Für E-Autos gibt es ein neues Förderprogramm. (imago I photothek I Janine Schmitz I photothek.net)

Der SPD-Politiker sagte der dpa, die soziale Staffelung der Förderung wirke. Ein erheblicher Teil der Anträge komme von Haushalten mit einem zu versteuernden Einkommen von weniger als 45.000 Euro. Die meisten Anträge werden laut Schneider für vollelektrische Fahrzeuge gestellt. Es gebe immer bessere Autos, mehr Ladesäulen und endlich auch kleine und günstige Modelle, betonte er.

Die Förderung kann seit dem 19. Mai beantragt werden. Sie gilt rückwirkend für Zulassungen ab dem 1. Januar und beträgt je nach Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße bis zu 6.000 Euro.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.