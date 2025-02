Guatemala-City gab es ein schweres Busunglück mit vielen Toten und Verletzten. (AP / Moises Castillo)

Zahlreiche weitere Insassen wurden nach Angaben der Feuerwehr verletzt. Das Unglück ereignete sich in der Hauptstadt Guatemala City. Das Fahrzeug durchbrach die Leitplanke einer Autobahn-Brücke und stürzte in einen Bach. Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach weiteren Überlebenden. Die Ursache für das Unglück ist noch nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.