Mehr als 500.000 Menschen haben sich im digitalen Organspende-Register eingetragen (Archivbild). (picture alliance / Chromorange / Michael Bihlmayer)

Wie der Betreiber, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, mitteilte, gibt es rund 515.000 gültige Erklärungen. Dabei hätten mehr als 82 Prozent Organentnahmen nach ihrem Tod ohne Einschränkungen zugestimmt. Einen Widerspruch hinterlegt hätten 8,5 Prozent. Die restlichen knapp zehn Prozent legten Einschränkungen fest oder benannten eine Person, die die Entscheidung treffen soll.

Das Portal Organspende-Register ist seit dem 18. März 2024 online. Dort kann man ab dem Alter von 16 Jahren festlegen, ob man zu einer Organspende nach dem Tod bereit ist oder nicht.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.