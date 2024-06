Lagebild für das Jahr 2023

Im vergangenen Jahr hat es mehr als 256.000 Opfer von häuslicher Gewalt gegeben. (imago)

Insgesamt gab es demnach im vergangenen Jahr 903 weibliche Opfer von Mord und Totschlag. Das bedeutet: In mehr als der Hälfte der Fälle war der Täter im nächsten Umfeld des Opfers zu finden.

Im Jahr 2023 gab es dem Lagebild zufolge mehr als 256.000 Opfer häuslicher Gewalt. Das ist ein Anstieg um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 70 Prozent der Opfer waren weiblich. Zu den erfassten Straftaten zählen unter anderem Tötungsdelikte, Körperverletzung, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Zuhälterei und Stalking.

Partnerschaften oder eigene Familie als Risiko

Frauen werden insbesondere in der Partnerschaft oder in der eigenen Familie Opfer schwerer Gewaltdelikte. Bundesinnenministerin Faeser sagte dazu bei der Vorstellung des Lagebildes, als Gesellschaft müsse man sehr deutlich machen, dass Gewalt gegen Frauen und Gewalt in Familien keinesfalls akzeptiert werde. Die betroffenen Frauen müssten ermutigt werden, Taten anzuzeigen. Nur so könnten mehr Täter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, erklärte die SPD-Politikerin.

Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen forderte in diesem Zusammenhang ein flächendeckendes, niedrigschwelliges Unterstützungsangebot bestehend aus sicheren Zufluchtsorten und kompetenter Beratung.

Hohe Dunkelziffer

BKA-Vizepräsidentin Link wies darauf hin, dass die vorgestellten Daten nur ein ungefähres Abbild der tatsächlichen Situation sei. Man müsse von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Gerade wenn es der eigene Partner sei, der einem Gewalt antue, sei die Scham groß. Zahlreiche Opfer scheuten daher den Gang zur Polizei und erduldeten teils jahrelang schreckliche Martyrien.

