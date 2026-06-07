Kultur- und Naturdenkmäler

Der Niedergermanische Limes hier in Xanten. (Archivbild) (Oliver Berg/dpa)

In Deutschland sind mehr als 500 Veranstaltungen geplant, unter anderem an der Wartburg, dem Niedergermanischen Limes, den Schlössern Brühl und am Bauhaus in Dessau-Roßlau. Die offizielle Eröffnung unter dem Motto "Gemeinsam für Frieden und Verständigung" findet im historischen Reichssaal zu Regensburg statt. Die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, Böhmer, erklärte, der Aktionstag zeige, wie vielfältig und lebendig das Kultur- und Naturerbe sei. Er wurde 2005 ins Leben gerufen. Weltweit gibt es fast 1.250 Welterbestätten in 170 Ländern. Deutschland verfügt über 55.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.