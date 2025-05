Beamte der Bundespolizei eskortieren einen Mann auf einen Abschiebeflug nach Pakistan. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Hochgerechnet auf das gesamte Jahr wären das mehr als 24.000 Abschiebungen und damit deutlich mehr als in den Vorjahren.

Am häufigsten wurden im ersten Quartal Menschen in die Türkei, nach Georgien, Frankreich, Spanien und Serbien abgeschoben. Rund 1.700 Abschiebungen erfolgten in ein europäisches Land, das nach der Dublin-Verordnung für das Asylverfahren zuständig ist.

Die Rückführungen von Januar bis März lagen noch in der Verantwortung der alten Bundesregierung. Die neue unionsgeführte Bundesregierung hat angekündigt, mehr Abschiebungen durchzuführen als bisher.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.