Südostasien

In Südthailand stehen ganze Orte unter Wasser. (Arnun Chonmahatrakool / AP / dpa / Arnun Chonmahatrakool)

Unter Berufung auf die Behörden heißt es in Medienberichten, mehr als 690.000 Menschen seien von verheerenden Überschwemmungen betroffen. Viele Häuser stünden komplett unter Wasser. Die Regierung in Bangkok ordnete den Einsatz von Hubschraubern an, um Lebensmittel und Hilfsgüter für Familien abzuwerfen, die in den überschwemmten Gebieten eingeschlossen sind. Bisher kamen mehr als 30 Menschen ums Leben.

Von Überflutungen betroffen ist auch Thailands Nachbarland Malaysia. Allein im angrenzenden nordöstlichen Bundesstaat Kelantan mussten den Behörden zufolge fast 10.000 Menschen in provisorischen Unterkünften Zuflucht suchen. Im Norden der zu Indonesien gehörenden Insel Sumatra kamen etwa zehn Menschen durch Überschwemmungen und Erdrutsche ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.