Aus Iran abgeschobene Afghanen

Ein Sprecher der herrschenden Taliban-Islamisten teilte mit, dass es sich bei den Insassen um aus dem benachbarten Iran abgeschobene Landsleute gehandelt habe. Die Verwaltung der westlichen Provinz Herat erklärte, das Fahrzeug sei nach einer Kollision mit einem Lastwagen in Brand geraten. Nach Angaben der örtlichen Polizei war der Bus mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Spur geraten.

Im Iran hatten sich Anfang des Jahres rund sechs Millionen afghanische Flüchtlinge aufgehalten. Seither hat die Führung in Teheran nach eigenen Angaben bereits 1,2 Millionen von ihnen zurück nach Afghanistan abgeschoben.

