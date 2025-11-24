EU-Afrika-Gipfel in Luanda (Eva Krafczyk / dpa / Eva Krafczyk)

In den zusammen 82 Staaten leben fast zwei Milliarden Menschen. Erwartet werden mehr als 50 Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Merz. In der Hauptstadt Luanda geht es zwei Tage lang um die weitere Vertiefung einer seit 25 Jahren bestehenden Partnerschaft. Die Beratungen sind in zwei thematische Blöcke eingeteilt: Zum einen geht es um Frieden, Sicherheit und multilaterale Zusammenarbeit, zum anderen um Migration, Mobilität und Wohlstand.

Derzeit hat die EU zwölf zivile und militärische Missionen auf dem Kontinent, unter anderem in Libyen, Mali, Somalia, Mosambik und der Zentralafrikanischen Republik. Die Europäische Union ist mit ihren Mitgliedsländern der größte Handelspartner Afrikas, während die afrikanischen Staaten viertgrößter Handelspartner der EU sind. Wirtschaftlich betont die EU zudem ihre Rolle als größter Investor in Afrika. 2023 beliefen sich diese Investitionen auf knapp 239 Milliarden Euro.

