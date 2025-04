Papst Franziskus aufgebahrt im Petersdom - Besucher stehen am Rand. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der Dom, in dem Franziskus seit gestern aufgebahrt ist, bleibe noch bis nach Mitternacht geöffnet. Auch morgen haben die Menschen dort noch bis zum frühen Abend die Möglichkeit, dem am Ostermontag verstorbenen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche die letzte Ehre zu erweisen. Am Samstag findet dann auf dem Petersplatz die Trauerfeier und anschließend die Beisetzung von Papst Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore im Stadtzentrum von Rom statt. Dazu werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs erwartet - unter anderem US-Präsident Trump, der ukrainische Staatschef Selenskyj und Bundespräsident Steinmeier.

Wie der Vatikan mitteilte, können Gläubige die letzte Ruhestätte von Papst Franziskus bereits ab Sonntag besuchen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.