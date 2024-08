Rechte Gewalt

Nicht immer blieb der Protest in Liverpool so friedlich wie hier. (picture alliance / empics / James Speakman)

Auch am vierten Tag in Folge war der Protest rechtsradikaler Gruppierungen in Gewalt umgeschlagen. Bei den Krawallen im Zentrum Liverpools wurden zahlreiche Polizisten verletzt. Dort entstand zudem ein schwerer Brandschaden in einer Bibliothek, die auch als Anlaufstelle für ärmere Menschen dient. Randalierer versuchten nach Angaben der Polizei die Löscharbeiten zu behindern. Die Behörden rüsten sich für neue Ausschreitungen.

Die Proteste, zu denen ein bekannter Rechtsradikaler aufgerufen hatte, sind eine Reaktion auf den Messerangriff in der Küstenstadt Southport am Montag, bei dem drei Mädchen getötet wurden. Der 17-jährige Tatverdächtige wurde laut Polizei in Großbritannien geboren. Seine Eltern stammen aus Ruanda. Im Internet kursierten jedoch schnell Falschmeldungen, wonach es sich bei dem Täter um einen muslimischen Asylbewerber handeln soll.

