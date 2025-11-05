Taifun "Kalmaegi"

Zahlreiche Menschen würden zudem noch vermisst, teilte der Zivilschutz mit. Betroffen von dem Sturm waren 24 Provinzen auf mehreren Inselgruppen. Vielerorts fiel der Strom aus. Dutzende Flüge wurden gestrichen. Mehr als 400.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.
Der Taifun war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern pro Stunde über die Philippinen gezogen. Meteorologen zufolge nähert sich bereits der nächste tropische Wirbelsturm. Er könnte morgen oder am Samstag auf Land treffen.
Diese Nachricht wurde am 06.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.