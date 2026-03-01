Höchstwert

Dem Bundesverwaltungsamt zufolge verzeichnete das Nationale Waffenregister im Dezember 2025 mehr als 900.000 derartiger Genehmigungen. Im Vergleich zum Jahr 2021 ist das ein Anstieg um mehr als 20 Prozent.
Der Kleine Waffenschein berechtigt zum verdeckten Tragen einer Schreckschuss, Reizstoff- oder Signalwaffe. Bei öffentlichen Veranstaltungen ist die Waffe allerdings verboten.
Kleine Waffenscheine sind unbegrenzt gültig. Für die Beantragung gibt es keine größeren Hürden oder speziellen Voraussetzungen.
Diese Nachricht wurde am 01.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.