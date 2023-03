Frankreich

Mehr als 900 tote Delfine an Atlantikküste angespült

An der französischen Atlantikküste sind nach Angaben eines in diesem Winter mindestens 910 tote Delfine angeschwemmt worden - so viele wie noch nie. Laut dem Forschungsinstitut Pelagis mit Sitz in La Rochelle wurden allein seit einer Woche über 400 Tiere angespült.

18.03.2023