Mitbestimmung

Das antike Griechenland als Ursprung der Demokratie (imago images / Zoonar / Iulianna Est)

Zwei Drittel dieser Länder gelten sogar als "harte Autokratien, in denen Grundrechte vollständig missachtet" werden. Damit erreichte diese Anzahl den höchsten Stand seit Beginn der Erhebungen vor zwanzig Jahren. Zu den "harten Autokratien" gehören auch Russland und China. Diese Staaten seien deutlich repressiver geworden, heißt es in dem Bericht.

Die USA wurden nach Angaben der Stiftung bisher nicht untersucht. Man beobachte jedoch eine starke Machtkonzentration. Dort sei das demokratische System derzeit stärker gefährdet als in allen anderen etablierten Demokratien.

Für den Transformationsindex der Bertelsmann-Stiftung werden seit 2006 alle zwei Jahre die Qualität von Demokratie, Marktwirtschaft und Regierungsführung analysiert.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.